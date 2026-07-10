Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 539 подписчиков

FT: Запрет на экспорт российского дизельного топлива может ударить по миру

FT: Запрет на экспорт российского дизельного топлива может ударить по миру

Запрет на экспорт российского дизельного топлива может ударить по миру, сообщает FT. Запрет на экспорт дизельного топлива из России способен привести к дефициту топлива в странах Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии