FT: Запрет на экспорт российского дизельного топлива может ударить по миру

Запрет на экспорт российского дизельного топлива может ударить по миру, сообщает FT. Запрет на экспорт дизельного топлива из России способен привести к дефициту топлива в странах Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии