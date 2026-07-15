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Вечерний Новосибирск

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Армянин Армен Баграмян в суде Тогучина воспользовался Конституцией РФ

Армянин Армен Баграмян в суде Тогучина воспользовался Конституцией РФ

Армену Баграмяну было предъявлено обвинение по статье 213 УК РФ. Она звучит так: хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам с применением оружия либо предметов, используемых в качестве оружия.

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