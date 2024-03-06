Четверть мирового интернет-трафика: к чему привела авария на дне Красного моря

Провайдеры пытаются перестроить интернет-трафик после повреждения важнейших кабелей в Красном море. Там оказались перебиты сразу четыре линии связи между Европой и Азией - они обеспечивали почти четверть глобального трафика.
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