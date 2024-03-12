Агенты предлагали Ивича «Спартаку», но его там пока не рассматривают, как и Черчесова с Карпиным. Вероятно назначение иностранца

Как пишет обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер, некая агентская группа (возможно, даже и не одна) предлагала «Спартаку» главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича, но его там пока не рассматривают, как и Валерия Карпина со Станиславом Черчесовым.