Гастроэнтеролог рассказала о рисках употребления грибов детьми

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Врач-гастроэнтеролог клиники «Атрибьют» Мария Шаманская рассказала, что детям до трех лет давать грибы не рекомендуется из-за незрелости пищеварительной системы и высокой нагрузки на желудочно-кишечный тракт (ЖКТ).