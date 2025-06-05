Посол РФ в Канаде раскрыл повестку саммита G7

Канада на саммите G7 будет добиваться усиления санкций против РФ в энергетической сфере. Наращивание давления на Россию и продолжение безусловной помощи Киеву заявлены как приоритет встречи лидеров G7, которая пройдет 15-17 июня в канадском Кананаскисе, заявил «Известиям» посол России в Оттаве Олег Степанов.