ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 126 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Тимошков
    И пусть рагули побольше уезжают и не возвращаются!Количество беженц...
  • Игорь Васиков
    Очередная тысяча мигрантов на лишение гражданства за предоставление подложных документов.В Нижегородском а...
  • Владимир Тимошков
    А с какого? Пенсионные накопления принадлежат пенсионном системе? Всю жизнь у человека изымается около 28% заработка?...Эта пенсия не буд...

Посол РФ в Канаде раскрыл повестку саммита G7

Посол РФ в Канаде раскрыл повестку саммита G7

Канада на саммите G7 будет добиваться усиления санкций против РФ в энергетической сфере. Наращивание давления на Россию и продолжение безусловной помощи Киеву заявлены как приоритет встречи лидеров G7, которая пройдет 15-17 июня в канадском Кананаскисе, заявил «Известиям» посол России в Оттаве Олег Степанов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх