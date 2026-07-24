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Царьград

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Хирург Филиппова рассказала об особой просьбе мамы Луны - девочки в "маске Бэтмена"

Хирург Филиппова рассказала об особой просьбе мамы Луны - девочки в "маске Бэтмена"

В Санкт-Петербурге прошла заключительная операция для Луны Феннер, известной как "девочка в маске Бэтмена" из-за родимого пятна на лице.

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