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Названы три наиболее пострадавшие от победы Трампа на выборах стороны

Названы три наиболее пострадавшие от победы Трампа на выборах стороны

Победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента США наиболее сильно ударит по Демократической партии США, Китаю и Ирану, убежден ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

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