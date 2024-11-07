Названы три наиболее пострадавшие от победы Трампа на выборах стороны

Победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента США наиболее сильно ударит по Демократической партии США, Китаю и Ирану, убежден ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
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