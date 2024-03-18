Пенсионеров из Капотни познакомят с достопримечательностями Переяславля-Залесского

Центр московского долголетия «Капотня» 5 февраля приглашают любителей путешествий по нашей стране принять участие в очередной встрече клуба «Жемчужины России» и совершить увлекательную видеоэкскурсию в один из древнейших городов нашей страны.
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