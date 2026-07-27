Стрельбу в офицерском общежитии на Рублевке связали с мошенниками

Огонь открыла несовершеннолетняя девушка, которую могли завербовать через соцсети.Полиция выясняет обстоятельства стрельбы в военном общежитии на Рублевском шоссе, которую, по предварительным данным, спровоцировали мошенники.
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