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От минимализма до тату с историей — 33 необычных идеи для первой татуировки

От минимализма до тату с историей — 33 необычных идеи для первой татуировки

Первая тату — как первая любовь. Ее точно никогда не забудешь, даже если когда-то захочешь стереть. Делать тату или нет — решение каждого, но скорее всего, этот рисунок останется на вашем теле на всю жизнь, поэтому наверняка стоит изобразить что-то символичное, и хорошенько подумать перед этим событием.

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