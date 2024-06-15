Президент Владимир Путин на совещании с руководством МИД России сделал ряд заявлений. Одно из ключевых состоит в том, что Россия начинает вычищать границы.
До свидания, военные базы США: Россия начинает вычищать границы
Комментарии
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Анастасия Гончарова
с пиндосами и нато пора кончать..
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2 час.
Лариса Галахова
Нужно бить именно по аэродромам с натиском техникой и на их территории. По другому никак
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2 час.
лл
лина любимцева
Нужно говорить о том, что Западная Европа оккупирована США с 1945 года. НАТО только прикрытие оккупации. Европейские государства не самостоятельны, все условия и поведения. и действий им диктуют США.
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1 час.
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