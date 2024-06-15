Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 458 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    Путешественник, ты б лучше делом занимался, если в состоянии, а не порол всевозможную дурь!Россия начинает б...
  • Вера смелых
    О, да это же верх "остроумия" ! ))))    Не могу перестать задаваться вопросом : - Да что ж у Осьмининой такие скорбны...ВАШИНГТОН ПРЕДЪЯВ...
  • Кредо Маг
    Зачем же в СМИ писать, что кое-кто собирается кое-куда (в КНДР) ехать? Он не доедет туда, если болтать об этом где по...Ложка к обеду и в...

До свидания, военные базы США: Россия начинает вычищать границы

До свидания, военные базы США: Россия начинает вычищать границы

Президент Владимир Путин на совещании с руководством МИД России сделал ряд заявлений. Одно из ключевых состоит в том, что Россия начинает вычищать границы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анастасия Гончарова
с пиндосами и нато пора кончать..
Ответить
2 час.
Лариса Галахова
Нужно бить именно по аэродромам с натиском техникой и на их территории. По другому никак
Ответить
2 час.
лл
лина любимцева
Нужно говорить о том, что Западная Европа оккупирована США с 1945 года. НАТО только прикрытие оккупации. Европейские  государства не самостоятельны, все условия и поведения. и действий им диктуют США.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх