Нужно бить именно по аэродромам с натиском техникой и на их территории. По другому никак

лл

лина любимцева

Нужно говорить о том, что Западная Европа оккупирована США с 1945 года. НАТО только прикрытие оккупации. Европейские государства не самостоятельны, все условия и поведения. и действий им диктуют США.