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«Вы сделали всё самое худшее»: судья остановила вырубку деревьев для поля Трампа

В Вашингтоне срубили сотни деревьев на общественном поле для гольфа East Potomac. Судья остановила работы и потребовала объяснений: власти предупредили о вырубке лишь накануне её начала.

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