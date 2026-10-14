Театральный сезон «Осенние витражи» стартует на улице Свободы в это воскресенье

В это воскресенье 18 октября театр-студия «Дверь» открывает новый театральный сезон творческим показом «Осенние витражи».
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