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III СТОЛЫПИН-ФОРУМ

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Чувашский омбудсмен использует медиативные процедуры в поддержку предпринимателей

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике Александр Рыбаков в рамках своей работы по поступившим обращениям активно использует механизм посредничества в спорах между сторонами конфликта для обеспечения гарантий государственной защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.

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