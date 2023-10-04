Чувашский омбудсмен использует медиативные процедуры в поддержку предпринимателей

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике Александр Рыбаков в рамках своей работы по поступившим обращениям активно использует механизм посредничества в спорах между сторонами конфликта для обеспечения гарантий государственной защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.