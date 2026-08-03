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Татар-информ

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Татарстан занял четвертое место в России по господдержке бизнеса

Татарстан занял четвертое место в России по господдержке бизнеса

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Татарстан занял четвертое место среди регионов России по объему средств, привлеченных малым и средним бизнесом в сфере обрабатывающих производств, туризма, информации и связи с использованием инструментов господдержки.

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