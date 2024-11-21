Главные новости. Сиб.фм На днях министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о запуске масштабных чисток сразу в нескольких государственных ведомствах.
Сенсационное заявление Белоусова о чистке госаппарата – аудиторы вскрыли старые дела Сердюкова
Комментарии
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Андрей
Да бросьте вы! Назовите хоть одного! То Ксюшу Собчак предложат, то Грудинин лезет... У нас в республике уже 5 глав республик за десять лет сменилось... Из них двое на зоне срок мотают....
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13 час.
А
Алексей
Хотя бы одного, пожалуйста - Дюмин А.Г. его духовный уровень как и у Путина В.В. - Воин! Голосуйте в следующие выборы.
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12 час.
Андрей
Это уже предвыборная агитация? Я из тех, которые слушают, но делают свои выводы... Помните первые статьи о Пригожине? Он мне тогда сразу.... А кто такой Дюмин А. Г. я не в курсе...
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9 час.
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