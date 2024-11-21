Сенсационное заявление Белоусова о чистке госаппарата – аудиторы вскрыли старые дела Сердюкова

Андрей Да бросьте вы! Назовите хоть одного! То Ксюшу Собчак предложат, то Грудинин лезет... У нас в республике уже 5 глав республик за десять лет сменилось... Из них двое на зоне срок мотают....

А Алексей Хотя бы одного, пожалуйста - Дюмин А.Г. его духовный уровень как и у Путина В.В. - Воин! Голосуйте в следующие выборы.