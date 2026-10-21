Повреждение подводных интернет-кабелей в Ормузском проливе нанесет ущерб странам региона. Об этом сообщил главред IT-издания «Рунет», глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков ведущей Елене Кононовой в эфире 360.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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