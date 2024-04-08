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Петербургский дневник

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В двух районах Петербурга с 9 апреля начнут ограничивать дорожное движение

В двух районах Петербурга с 9 апреля начнут ограничивать дорожное движение

Речь идёт о Выборгском и Приморском В Выборгском районе Петербурга с 10 по 30 апреля для прокладки инженерных сетей закроют движение транспорта по Малой Объездной улице от улицы Орбели до Институтского проспекта, сообщили сегодня в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

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