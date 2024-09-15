Пять плюсов сетевого маркетинга

1. Индустрия сетевого маркетинга открыта для новичковЕсли работа, например, нотариуса, управленца по праву считается довольно закрытой: чтобы работать по этим специальностям, требуется пройти многоступенчатый отбор, то профессия сетевого маркетолога доступна для людей с разным образованием и опытом работы.