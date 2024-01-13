9 полезных советов, которые пригодятся любой хозяйке на кухне

Полезных советов много не бывает, особенно на кухне. Предлагаю подборку простых, но эффективных лайфхаков, которые помогут меньше времени тратить на готовку и уборку, сэкономить место в шкафах, а также создать идеальный порядок с минимальными усилиями.
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