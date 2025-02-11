Первый в Бундесвере: самоходный миномёт M113 Panzermörser 120 mm Самоходный миномёт M113 Panzermörser 120 mm базовой версии.
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Первый в Бундесвере: самоходный миномёт M113 Panzermörser 120 mm Самоходный миномёт M113 Panzermörser 120 mm базовой версии.
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