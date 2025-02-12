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Царьград

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Вложение 7,7 млрд руб: новый жилой квартал с детсадом появится на востоке Москвы

Вложение 7,7 млрд руб: новый жилой квартал с детсадом появится на востоке Москвы

На востоке Москвы, в районе Соколиная Гора, в рамках программы комплексного развития территорий будет построен жилой квартал с детским садом на 250 мест.

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