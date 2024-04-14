Магнитные бури: корональные выбросы массы обрушат многодневный геоудар на метеопатов

Солнце вышло из двухнедельной спячки, ознаменовав свой выход новыми вспышками и пятнами. Особое беспокойство вызывает активное пятно AR3615, которое после двухнедельного путешествия по обратной стороне Солнца вновь повернулось к Земле.
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