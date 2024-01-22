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"Сесть за три колоска"

"Сесть за три колоска"

Конунг Ингвар Все-таки наши диссидентские белопОльтовые очень засорили всем мозги.

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Комментарии
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Скиф Туран
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10 час.
N
Nata
Публику качает из одной крайности в другую. Одни клеймят воров и предателей, другие клеймят первых, якобы врунов. Но и те, и другие не договаривают всей правды, да и не могут. Просто потому, что не были современниками тех событий, а пересказывают чужое восприятие тех дней. Следует помнить, что каждый видит даже мяч по разному. Не хочу сказать, что не было репрессий, но не могу не отметить, что воров и предателей не было и нет. Найти виноватого, а точнее назначить, по прошествии десятилетий просто. Помните об этом, ведь и мы когда-то станем историей и нас могут назначить.
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9 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Трофим Лысенко нашел выход.....Охренеть..Это ДЕРЬМО называть академиком.....А его БРЕД наукой????? ДА УЖЖЖЖЖ
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6 час.

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