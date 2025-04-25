Самая дешевая однушка в столице сдается в аренду в Печатниках

В первом квартале 2025 года рынок найма квартир в столице показал устойчивый тренд на снижение цен. Специалисты агентства ИНКОМ-Недвижимость изучили состав предложения аренды в старых границах Москвы и составили список из пяти самых доступных по стоимости квартир.
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