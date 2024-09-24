Сийярто: большинство членов ООН выступают за прекращение конфликта на Украине, в отличие от стран Евросоюза

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала М1 заявил, что Киев пока не получил разрешения на удары дальнобойным оружием по территории РФ благодаря тому, что среди западных лидеров есть «пара здравомыслящих».
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