Сийярто: большинство членов ООН выступают за прекращение конфликта на Украине, в отличие от стран Евросоюза

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала М1 заявил, что Киев пока не получил разрешения на удары дальнобойным оружием по территории РФ благодаря тому, что среди западных лидеров есть «пара здравомыслящих».