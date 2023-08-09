В чем ошибаются мужчины, рассуждающие о женской верности?

ВТ

Виталий Тарасов

ТАКИ - ВСЁ - ТАКИ. А как же А. С. Пушкин? - " Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей?" Женщина бывает злой только в одном случае, - когда она несчастлива в любви. Не рассчитывайте на глупость женщины - в любви все женщины умны. ЖЕНЩИНА - большая загадка, но, - давно уже ни "сказка".