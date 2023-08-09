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В чем ошибаются мужчины, рассуждающие о женской верности?

В чем ошибаются мужчины, рассуждающие о женской верности?

Возьми в жены не самую яркую, но при этом скромную женщину без личных целей и интересов. Поставь ее в материальную зависимость от себя, запрети все хобби, и постарайся, чтобы она реже выходила из дома.

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Комментарии
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ВТ
Виталий Тарасов
ТАКИ - ВСЁ - ТАКИ.  А  как же  А. С. Пушкин? -  &quot; Чем  меньше  женщину  мы  любим,  тем  больше  нравимся  мы  ей?&quot;  Женщина бывает злой только в одном случае,  -  когда она несчастлива в любви.  Не  рассчитывайте  на  глупость  женщины  -  в любви  все  женщины  умны.   ЖЕНЩИНА  -  большая  загадка,  но, -  давно  уже  ни   &quot;сказка&quot;.
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15 час.
М
ММ
Злость женщины от диагноза НЕДОЕБИТ.
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15 час.
ВТ
Виталий Тарасов
ТАКИ - ВСЁ - ТАКИ.  Здоровье  мужчины, -  как  сейчас утверждают  медики,  очень  сильно  зависит  от  регулярного секса  -  до   конца его   жизни.
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