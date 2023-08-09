Возьми в жены не самую яркую, но при этом скромную женщину без личных целей и интересов. Поставь ее в материальную зависимость от себя, запрети все хобби, и постарайся, чтобы она реже выходила из дома.
В чем ошибаются мужчины, рассуждающие о женской верности?
Комментарии
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ВТ
Виталий Тарасов
ТАКИ - ВСЁ - ТАКИ. А как же А. С. Пушкин? - " Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей?" Женщина бывает злой только в одном случае, - когда она несчастлива в любви. Не рассчитывайте на глупость женщины - в любви все женщины умны. ЖЕНЩИНА - большая загадка, но, - давно уже ни "сказка".
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15 час.
М
ММ
Злость женщины от диагноза НЕДОЕБИТ.
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15 час.
ВТ
Виталий Тарасов
ТАКИ - ВСЁ - ТАКИ. Здоровье мужчины, - как сейчас утверждают медики, очень сильно зависит от регулярного секса - до конца его жизни.
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15 час.
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