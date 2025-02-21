В России медикам могут запретить получать допобразование дистанционно

В Госдуме планируют обсудить целесообразность получения медиками дистанционного образования, изменение подходов к составлению учебных программ и ужесточение требований к лицензированию образовательных организаций, написал в своем Telegram-канале председатель ГД Вячеслав Володин.
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