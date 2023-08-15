smi.today

4 439 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Россия  не потеряет ничего.Лишь очистится  от  этой  гнили  мерзкой. Вот и действуют  законы физиогномики  на нём - л...Актер Владимир Еп...
  • Валентин Щербаков
    Дура дурой, совсем у бабы мозгов нет, думаю уже в этом году страны 404 не будет, не теши себя мечтами...Вице-премьер Укра...
  • Валентин Щербаков
    А что еще может заявить это неполноценное, безродное извращенное отребье. Ты, Васильев, за себя пиши и говори, а с ос...Историк моды Васи...

Лукашенко направил соболезнование Путину в связи с трагедией в Махачкале

Лукашенко направил соболезнование Путину в связи с трагедией в Махачкале

Глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате взрыва на автозаправочной станции в Махачкале направил Александр Лукашенко президенту РФ Владимиру Путину, сообщили 15 августа в администрации президента РБ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх