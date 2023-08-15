Лукашенко направил соболезнование Путину в связи с трагедией в Махачкале

Глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате взрыва на автозаправочной станции в Махачкале направил Александр Лукашенко президенту РФ Владимиру Путину, сообщили 15 августа в администрации президента РБ.
Глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате взрыва на автозаправочной станции в Махачкале направил Александр Лукашенко президенту РФ Владимиру Путину, сообщили 15 августа в администрации президента РБ.
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