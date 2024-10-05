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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

«Сердце переполняется благодарностью к тем, кто делал наши дни ярче и давал веру в себя». В России отмечают День учителя

«Сердце переполняется благодарностью к тем, кто делал наши дни ярче и давал веру в себя». В России отмечают День учителя

Сегодня, 5 октября, в России отмечают День учителя. В своем поздравлении губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отметил, что педагоги посвящают свою жизнь воспитанию подрастающего поколения, вкладывая в каждого ученика не только знания, но и душу.

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