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Татар-информ

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«Здесь все независимо»: Леонов и «Ак Барс» – чемпионы Спортрейтинга Татарстана

«Здесь все независимо»: Леонов и «Ак Барс» – чемпионы Спортрейтинга Татарстана

В Казани торжественно подвели итоги Спортивного рейтинга Татарстана по версии «ТИ-Спорта». «Татар-информ» впервые чествовал заслуженных победителей – министра спорта Татарстана Владимира Леонова и хоккейный «Ак Барс».

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