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Правительство не поддержало освобождение работающих пенсионеров от уплаты НДФЛ

Правительство не поддержало освобождение работающих пенсионеров от уплаты НДФЛ

Правительство не поддержало освобождение работающих пенсионеров от уплаты НДФЛ. Речь идет о гражданах, работающих по трудовому или гражданско-правовому договору, за исключением ИП и лиц, занимающихся частной практикой с суммой доходов более 700 тыс.

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