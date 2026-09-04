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🔔🔔🔔 Сегодня в программе Сергея Веселовского «Политотдел» на телеканале «Крым 24

🔔🔔🔔 Сегодня в программе Сергея Веселовского «Политотдел» на телеканале «Крым 24» — российский политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев Чего хотят «ястребы» (и наши, и не наши)? Полной и окончательной победы с безоговорочной капитуляцией супостата.

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