Архиепископ Кентерберийский заявил, что эвтаназия может стать долгом

Право умереть при помощи эвтаназии рискует превратиться в обязанность умереть, если помощь с самоубийством или эвтаназия станет легальной, заявил глава Церкви Англии архиепископ Кентерберийский, 15 октября в статье, вышедшей в газете The Daily Mail.