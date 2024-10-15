Архиепископ Кентерберийский заявил, что эвтаназия может стать долгом

Право умереть при помощи эвтаназии рискует превратиться в обязанность умереть, если помощь с самоубийством или эвтаназия станет легальной, заявил глава Церкви Англии архиепископ Кентерберийский, 15 октября в статье, вышедшей в газете The Daily Mail.
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