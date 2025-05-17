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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Отличная новость, надеемся это начало большого процесса.Сбер увеличил ипо...

Евросоюз вводит лимит на наличные платежи: до 10 тысяч евро

Евросоюз вводит лимит на наличные платежи: до 10 тысяч евро

Оплата крупных товаров наличными вызывает пристальное внимание мировых финансовых регуляторов, но именно Европа ведет наибольшую борьбу против использования бумажных денег — к такому выводу пришло РИА Новости после анализа особенностей платежей в странах Евросоюза и "Большой двадцатки".

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