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Царьград

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Цены на нефть упали: Brent - $108,03, WTI - $104,7 утром в среду

Цены на нефть упали: Brent - $108,03, WTI - $104,7 утром в среду

Утром в среду цены на нефть снизились: Brent – $108,03, WTI – $104,7. Причина – рост запасов нефти в США.

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