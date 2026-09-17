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Налоговые изменения 2027 года: как бизнесу подготовиться к новым правилам

Налоговые изменения 2027 года: как бизнесу подготовиться к новым правилам

Каждый раз, когда приближается очередной налоговый период, я ловлю себя на мысли, что законодательство напоминает живой организм — оно постоянно меняется, подстраивается под экономические реалии и заставляет бизнес быть в тонусе.

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