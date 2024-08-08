Медведев призвал "снять все табу" со спецоперации в ответ на провокацию под Курском

Террористическая операция бандеровцев в Курской области должна снять со спецоперации любые табу. В этом вопросе не должно быть никаких ограничений - в смысле неких кем-то признаваемых границ украинского рейха, заявил Дмитрий Медведев.
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