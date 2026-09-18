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Органный концерт «Бах, Вивальди, Паганини. Орган и скрипка»

Органный концерт «Бах, Вивальди, Паганини. Орган и скрипка»

В программе — три композитора и три разных музыкальных характера. Иоганн Себастьян Бах представлен хоралами, фугами и органными прелюдиями, Антонио Вивальди — концертами для скрипки и органа, а Никколо Паганини — технически сложными сочинениями с пассажами и флажолетами.

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