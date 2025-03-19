«Никого так не любил»: праздничные фото Давы и Краймбрери умилили фанатов

Дава и Краймбрери отпраздновали день рождения рэпера в одинаковых образах Певица тщательно скрывала свое положение Дава и Мари Соцсети Дава (настоящее имя — Давид Манукян) и беременная Мари Краймбрери демонстрируют семейную идиллию.