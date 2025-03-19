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Свежие комментарии

  • федор
    Этого чмошника на зону , пусть падла поработает своим шершавым языком и очком !!!!Психопат и агресс...
  • саша пупкин
    Кому нахер нужны извинения этого пи..са??? Вальнули бы на месте при переходе КСП))))Психопат и агресс...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    Таких надо уничтожать...Психопат и агресс...

«Никого так не любил»: праздничные фото Давы и Краймбрери умилили фанатов

«Никого так не любил»: праздничные фото Давы и Краймбрери умилили фанатов

Дава и Краймбрери отпраздновали день рождения рэпера в одинаковых образах Певица тщательно скрывала свое положение Дава и Мари Соцсети Дава (настоящее имя — Давид Манукян) и беременная Мари Краймбрери демонстрируют семейную идиллию.

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