Пентагон: США поставят вертолёты Австралии, Бразилии, Греции, Таиланду и Швеции

Поставки продлятся до конца 2027 года Министерство обороны Соединенных Штатов заключило контракт с американским оборонно-промышленным концерном Lockheed Martin объёмом более $1,2 миллиарда на производство многоцелевых вертолётов UH-60M Black Hawk для поставок Австралии, Бразилии, Греции, Таиланду и Швеции.