Предварительно в крупном крушении поезда под Брянском погибли четверо

Рассказываем все, что известно о погибших и пострадавших на этот часВчера, 31 мая, вечером около 22:44 в районе поселка Выгоничи Брянской области произошло обрушение автомобильного моста, предварительно вызванное обрушением опорных конструкций.
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