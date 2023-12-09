Возбуждено уголовное дело в отношении экс-руководителя пермского порохового завода

Его подозревают в хищении не менее 1 млн рублей.В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере на территории Пермского края был задержан бывший руководитель юридического подразделения ФКП «Пермский пороховой завод» (ППЗ) – Сергей Халаимов.