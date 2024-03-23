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Проблемы и нюансы "санитарной зоны". Почему всё не так просто, как кажется?

Проблемы и нюансы "санитарной зоны". Почему всё не так просто, как кажется?

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ В жизни так бывает, что часто сказать намного проще, чем сделать. А когда начинаешь это делать, приходится решать еще массу нюансов, и в результате сам объем выполняемой задачи существенно увеличивается.

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Комментарии
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Иван Захава
Лучше прямо до океана и с видом на США или Канаду... Хотя вариант каналом им. Сталина тоже должен быть рассмотрен))
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8 час.
Natalija Osminina
Так а за что СВО то тогда шла? Началась она с того, что Байден отказался выполнять требование Путина- отводить НАТО на состояние 1997 год- вместо этого развязал провокацию, вынудил Путина начать СВО. Ну, раз США и НАТО проиграли на территории Украины войну с Россией, то должны выполнить требование Путина по отводу НАТО из восточной Европы. Иначе зачем погибли ребята? Для того, чтобы НАТО РАСШИРИЛОСЬ до Швеции и Финляндии с границами в 1340 км. с Россией?? Столько крови и такой минусовой результат? Нет уж.  Россия должна получить  ту часть восточной Европы, что была у СССР по факту победы во Второй Мировой (ОНА её преемница!). А сейчас Россия побеждает в Третьей, правда  пока только на Западе (война на Востоке еще не закончена). И если Европу не поделят, то гибель десятков тысяч  солдат СВО БЕССМЫСЛЕННА! Ибо  за ней последует либо ядерная война , либо полная мобилизация и гибель СОТЕН тысяч российских парней. Потому что Запад наберет силы и рано или поздно снова предпримет Дранг нах Остен. Поэтому надо с ним кончать СЕЙЧАС. Пока Россия многократно сильнее всего НАТО в гиперзвуковых носителях и ядерных и неядерных. И по темпу наращивания вооружения. Добивать Европу надо СЕЙЧАС. И её ПОДЕЛЯТ ОЧЕНЬ СКОРО,  к началу след. года. А Украина тут, вообще, ни при  чем- серая зона, Руина,  гетманщина и махновщина.
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7 час.
НН
Надежда Никитина
ТОЧНО.
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7 час.

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