Проблемы и нюансы "санитарной зоны". Почему всё не так просто, как кажется?

Natalija Osminina

Так а за что СВО то тогда шла? Началась она с того, что Байден отказался выполнять требование Путина- отводить НАТО на состояние 1997 год- вместо этого развязал провокацию, вынудил Путина начать СВО. Ну, раз США и НАТО проиграли на территории Украины войну с Россией, то должны выполнить требование Путина по отводу НАТО из восточной Европы. Иначе зачем погибли ребята? Для того, чтобы НАТО РАСШИРИЛОСЬ до Швеции и Финляндии с границами в 1340 км. с Россией?? Столько крови и такой минусовой результат? Нет уж. Россия должна получить ту часть восточной Европы, что была у СССР по факту победы во Второй Мировой (ОНА её преемница!). А сейчас Россия побеждает в Третьей, правда пока только на Западе (война на Востоке еще не закончена). И если Европу не поделят, то гибель десятков тысяч солдат СВО БЕССМЫСЛЕННА! Ибо за ней последует либо ядерная война , либо полная мобилизация и гибель СОТЕН тысяч российских парней. Потому что Запад наберет силы и рано или поздно снова предпримет Дранг нах Остен. Поэтому надо с ним кончать СЕЙЧАС. Пока Россия многократно сильнее всего НАТО в гиперзвуковых носителях и ядерных и неядерных. И по темпу наращивания вооружения. Добивать Европу надо СЕЙЧАС. И её ПОДЕЛЯТ ОЧЕНЬ СКОРО, к началу след. года. А Украина тут, вообще, ни при чем- серая зона, Руина, гетманщина и махновщина.