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Газета.ру

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Монету времен Джорджа Вашингтона продали на аукционе в США за $2,93 млн

Монету времен Джорджа Вашингтона продали на аукционе в США за $2,93 млн

Монету номиналом пять центов, которую выпустили одной из первых на монетном дворе США во времена президентства Джорджа Вашингтона, продали на аукционе за $2,93 млн.

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