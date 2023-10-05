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Шойгу: женщины в зоне СВО справляются с задачами не хуже мужчин

Шойгу: женщины в зоне СВО справляются с задачами не хуже мужчин

РИА Новости/Павел Лисицын В зону специальной военной операции добровольцами идет большое количество медиков-женщин, которые выполняют свои задачи не хуже мужчин, заявил в четверг, 5 октября, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе совещания в штабе объединенной группировки войск.

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