Шойгу: женщины в зоне СВО справляются с задачами не хуже мужчин

РИА Новости/Павел Лисицын В зону специальной военной операции добровольцами идет большое количество медиков-женщин, которые выполняют свои задачи не хуже мужчин, заявил в четверг, 5 октября, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе совещания в штабе объединенной группировки войск.