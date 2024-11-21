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Байден решил списать долги Украине. Сумма превысила 4,5 миллиарда

Байден решил списать долги Украине. Сумма превысила 4,5 миллиарда

Американский лидер планирует списать киевские долги на 4,65 миллиарда долларов.Действующий президент США Джо объявил о планах относительно Украины.

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