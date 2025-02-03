Вредная привычка довела мужчину из Тюменской области до «немого» легкого и остановки сердца

Курильщика со стажем доставили в областную больницу Нижней Тавды уже в критическом состоянии, без сознания и с так называемым «немым» легким — когда часть легочной ткани не участвует в процессе дыхания и газообмена, что приводит к ее спадению, известному как ателектаз.