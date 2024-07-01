Запущен новый сезон программы стажировок ВТБ Юниор

Он стартовал 1 июля С первого июля ВТБ запустил в своей головной организации и региональных отделениях новый сезон стажерской программы ВТБ Юниор – оплачиваемой годовой стажировки для молодых специалистов в различных бизнес-направлениях банка ВТБ.