Запущен новый сезон программы стажировок ВТБ Юниор

Он стартовал 1 июля С первого июля ВТБ запустил в своей головной организации и региональных отделениях новый сезон стажерской программы ВТБ Юниор – оплачиваемой годовой стажировки для молодых специалистов в различных бизнес-направлениях банка ВТБ.
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